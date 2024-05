Παράξενα

ΗΠΑ: Δασκάλα αποπλάνησε μαθητή δημοτικού, τρεις μήνες πριν παντρευτεί (εικόνες)

Εκπληκτος ο μέλλον σύζυγος της νεαρής δασκάλας, διάβασε τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει η σύντροφος του με τον 11χρονο μαθητή της.

-

Μια 24χρονη δασκάλα δημοτικού σχολείου στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ συνελήφθη την Τετάρτη επειδή φέρεται να είχε συνάψει σχέση με τον 11χρονο μαθητή της στην πέμπτη τάξη – λιγότερο από τρεις μήνες πριν από το γάμο της.

Η αποπλάνηση του 11χρονου αγοριού από τη Μάντισον Μπέργκμαν ήρθε στο φως όταν η μητέρα του άκουσε τον γιο της να μιλά με την δασκάλα του στο τηλέφωνο, σύμφωνα με το CBS News Minnesota.

Οι γονείς του ανήλικου αγοριού φέρεται να βρήκαν μηνύματα στο κινητό του παιδιού τους που είχαν ανταλλάξει η δασκάλα και ο μαθητής, με τον πατέρας του 11χρονου να εισβάλει στο Δημοτικό Σχολείο River Crest με τα πειστήρια.

Η Μάντισον Μπέργκμαν κατηγορείται επίσης ότι είπε στο παιδί πόσο πολύ της άρεσε να την αγγίζει, αναφέρουν τα μηνύματα που έχουν ανταλλάξει και βρίσκονται πλέον στα χέρια των δικαστών αρχών.

Μέσα στην τσάντα της, η αστυνομία βρήκε επίσης έναν φάκελο με το όνομα του ανήλικου που περιείχε πολλές χειρόγραφες σημειώσεις που μιλούσαν για το πόσο φιλήθηκαν.

Σε ένα από τα γράμματα, η Μπέργκμαν φέρεται να έγραψε: «Ξέρω ότι έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση και σε αγαπώ περισσότερο από οποιονδήποτε στον κόσμο, αλλά πρέπει να είμαι ο ενήλικας εδώ και να σταματήσω».

Δεν είναι ξεκάθαρο πόσο καιρό συνεχιζόταν η αποπλάνηση, αλλά η Μπέργκμαν είπε στους ανακριτές ότι έλαβε τον αριθμό τηλεφώνου του αγοριού από τη μητέρα του τον Δεκέμβριο, όταν η οικογένειά του 11χρονου την προσκάλεσε στις Άλπεις Άφτον για χειμερινές διακοπές.

Ήταν τον ίδιο μήνα που αρραβωνιάστηκε τον επί χρόνια φίλο της, όπως δείχνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το έγγραφο, όταν οι αξιωματικοί ρώτησαν για ανταλλαγές γραπτών μηνυμάτων μεταξύ των δύο, η Μπέργκμαν επικαλέστηκε το δικαίωμά της σε δικηγόρο.

Η κατηγορούμενη δασκάλα τέθηκε από τότε σε διοικητική άδεια και της απαγορεύτηκε να επικοινωνήσει με μαθητές, γονείς ή προσωπικό της περιφέρειας, είπε η Σχολική Περιφέρεια του Χάντσον στους γονείς την ίδια ημέρα με τη σύλληψή της.

Σύμφωνα με τα social media της, η Μπέργκμαν επρόκειτο να παντρευτεί τον Ιούλιο – λιγότερο από τρεις μήνες από τη σύλληψή της. «Ο γάμος έχει αναβληθεί επ’ αόριστον», είπε το Σάββατο ένας φίλος του Σαμ Χίκμαν.

«Και μάλλον δεν θα συμβεί. Ο Σαμ είναι πραγματικά αναστατωμένος και ραγισμένος. Είναι ντροπιασμένος και θυμωμένος. Δεν του άξιζε αυτό. Όλοι είναι εξοργισμένοι», πρόσθεσε.

Η σελίδα γάμου του ζευγαριού στη δημοφιλή ιστοσελίδα γάμου The Knot καταργήθηκε.

Η Μπέργκμαν αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικό. Μετά τη σύλληψή της αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 25.000 δολαρίων. Της απαγορεύτηκε να βρίσκεται κόντα σε σχολεία και να συμμετέχει σε σχολικές εκδηλώσεις.

Θα εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 30 Μαΐου.

Πηγή φωτογραφιών: Facebook / Madison Bergmann

