Τήνος: Χόρεψε ζεϊμπέκικο, ραίνοντας με χαρτονομίσματα τον βιολιστή (βίντεο)

Ο λεβέντικος χορός του ηλικιωμένου στο πανηγύρι του Σκαλάδου και η “βροχή” από χαρτονομίσματα στον οργανοπαίχτη, ξεχώρισαν στην μάζωξη, ανήμερα του Πάσχα.

Η Τήνος γιόρτασε το Πάσχα για ακόμη μια χρονιά με παραδοσιακό τρόπο. Για άλλη μια χρονιά πραγματοποιήθηκε την Κυριακή του Πάσχα στο χωριό του Σκαλάδου το παραδοσιακό Γεύμα Αγάπης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού.

Το γλέντι ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ. Αυθεντικό παραδοσιακό νησιωτικό γλέντι, όπου το βιολί και το λαούτο έδιναν το ρυθμό.

Τα βλέμματα όλων, κέντρισε ο 87χρονος κ. Αντώνης, που χόρεψε ζεϊμπέκικο μπροστά σε δεκάδες άτομα…

Χαρούμενος ο ηλικιωμένος χόρευε το τραγούδι “Ένας μάγκας στον Βοτανικό”, με τον μουσικό που έπαιζε βιολί να “επιβραβεύεται” με έναν ξεχωριστό τρόπο. Ο κύριος Αντώνης εντυπωσίασε με τον μοναδικό τρόπο που χόρεψε μέσα από τη ψυχή του και στο τέλος καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους.

Ο 87χρονος κατάγεται από το χωριό Αγάπη και χόρεψε το ζεϊμπέκικο, υπό τους ήχους του βιολιού του Παναγιώτη Μάνεση. Όπως φαίνεται στο βίντεο του tinostoday.gr, αμέσως μετά άρχισε να ραίνει με χαρτονομίσματα τον μουσικό μπροστά στα δεκάδες άτομα που παρακολουθούσαν και κατέγραφαν με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Ο Σκαλάδος είναι χτισμένος σε βουνοπλαγιά, βορειοδυτικά των Λουτρών. Η ιστορία του χωριού φαίνεται να ξεκινάει στις αρχές του 13ου αιώνα. Αποτελεί ζωντανό και αναπτυσσόμενο χωριό. Στο παλιό δημοτικό σχολείο πραγματοποιούνται το καλοκαίρι πολιτιστικές εκδηλώσεις.

