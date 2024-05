Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: Πέντε συλλήψεις στη Δυτική Ελλάδα

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία σε ολόκληρη τη χώρα.

Νέα περιστατικά ενδοοικογενειακής βία σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδα. Ειδικότερα, συνελήφθη στην Πάτρα ένας άνδρας, τον οποίο κατήγγειλε η μητέρα του, διότι την απείλησε μέσω τηλεφώνου.

Επίσης, συνελήφθη στον Πύργο ένας άνδρας, τον οποίο κατήγγειλε η σύζυγός του, διότι την απείλησε και την εξύβρισε, ενώ παράλληλα την έσπρωξε και κτύπησε το κεφάλι της. Στο Αγρίνιο, συνελήφθη μια γυναίκα, σε βάρος της οποίας είχε σχηματιστεί δικογραφία, διότι προκάλεσε σωματικές βλάβες και απείλησε λεκτικά τον πατέρα της.

Στην ίδια περιοχή συνελήφθη ένας άνδρας, διότι απείλησε τη σύζυγό του με μαχαίρι, ενώ στη συνέχεια απείλησε τον ανήλικο γιό του και την ενήλικη κόρη του.

Ακόμη, συνελήφθη ένας άνδρας, τον οποίο κατήγγειλε η εν διαστάσει σύζυγός του, για ενδοοικογενειακή απειλή, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και εξύβριση.

