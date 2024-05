Αθλητικά

Τένις: Σάκκαρη και Τσιτσιπάς έχασαν θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εμφανίσεις του τελευταίου διαστήματος είχαν ως αποτέλεσμα να υποχωρήσουν στην παγκόσμια κατάταξη οι τενίστες μας. Δείτε τις κορυφαίες δεκάδες σε άνδρες και γυναίκες.

-

Πτώση δύο θέσεων κατέγραψε η Μαρία Σάκκαρη στην παγκόσμια κατάταξη του γυναικείου τένις, τη νέα «έκδοση» της οποίας ανακοίνωσε σήμερα (6/5) η WTA.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια «έπεσε» από το Νο 6 στο Νο 8, ενώ από μια θέση κέρδισαν η Μαρκέτα Βοντρούσοβα (από το Νο 7 στο Νο 6) και η Κινγουέν Ζενγκ (από το Νο 8 στο Νο 7).

Στην κορυφή παραμένει η Ιγκα Σβιάτεκ, η οποία πανηγύρισε χθες τον πρώτο τίτλο της καριέρας της στο Όπεν της Μαδρίτης, επικρατώντας της Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η πρώτη δεκάδα έχει ως εξής:

Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 10.910 βαθμοί Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 7.498 Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 7.313 Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 6.673 Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 4.655 Μαρκέτα Βοντρούσοβα (Τσεχία) 4.090 Κινγουέν Ζενγκ (Κίνα) 3.945 Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 3.925 Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία) 3.748 Γέλενα Οσταπένκο (Λετονία) 3.493

Ο Τσιτσιπάς «έπεσε» στο Νο 8 του κόσμου

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε μια θέση και υποχώρησε στο Νο 8 της παγκόσμιας κατάταξης, σύμφωνα με τη νέα βαθμολογία που ανακοίνωσε σήμερα (6/5) η ΑΤP.

Εκτός από τον Έλληνα πρωταθλητή, μια θέση υποχώρησε και ο Κάσπερ Ρούουντ (σ.σ. «έπεσε» από το Νο 6 στο Νο 7), ενώ ο Αντρέι Ρούμπλεφ κέρδισε δύο θέσεις και «σκαρφάλωσε» από το Νο 8 στο Νο 6, ύστερα από την κατάκτηση του τίτλου στο τουρνουά της κατηγορίας Masters 1000 στη Μαδρίτη.

Στο μεταξύ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς παραμένει γι' ακόμη μια εβδομάδα στην κορυφή της κατάταξης της ATP.

Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 9.990 βαθμοί Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 8.860 Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 7.345 Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 7.195 Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.435 Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 4.740 Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία) 4.535 Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 3.860 Χούμπερτ Χούρκατς (Πολωνία) 3.730 Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ (Βουλγαρία) 3.605





Ειδήσεις σήμερα:

Θήβα - Θάνατος μωρού: Θρήνος και αναπάντητα ερωτήματα

Euroleague - Final 4: Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός παίζουν “τελικούς” για την πρόκριση

Καταγγελία - Σέρρες: Πατριός βίαζε ανήλικη για 7 χρόνια!