Πάσχα - Επιστροφή εκδρομέων: Αυξημένη η κίνηση στα διόδια

Κατά κύματα έχει ξεκινήσει η επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα και στην Αττική. Πυκνή ροή στην κίνηση προς το Λεκανοπέδιο, μποτιλιάρισμα στα Μάγλαρα.

Αυξημένη παρατηρείται η κίνηση στα διόδια της Ελευσίνας, με αρκετούς από τους εκδρομείς του Πάσχα να επιστρέφουν σιγά - σιγά στην πρωτεύουσα και την καθημερινότητα της.

Αυξημένη αναμένεται η κίνηση και αύριο, Τρίτη καθώς είναι για τους περισσότερους η τελευταία μέρα της άδειας τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, από την Αττική αναχώρησαν περί τα 700.000 ΙΧ, με τις αρχές να μιλούν για τη «μεγαλύτερη έξοδο» στη μετά - Covid εποχή. Το εθνικό δίκτυο είναι σχεδόν άδειο, με την κίνηση των οχημάτων να είναι παντού ανεμπόδιστη, ενώ είναι ενδεικτικό πως μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας είχαν επιστρέψει μόλις 5.000 οχήματα.

Η Τροχαία αναμένει αύξηση της κίνησης αργά το απόγευμα σήμερα, ενώ η επιστροφή εκτιμάται πως θα κορυφωθεί αύριο Τρίτη του Πάσχα, που είναι και η τελευταία ημέρα των αργιών, καθώς λόγω της μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς, αύριο είναι κλειστά τα καταστήματα. Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται σε ισχύ αυξημένα μέτρα για την κίνηση στο εθνικό δίκτυο.

Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται αυτήν την ώρα η επιστροφή των εκδρομέων πίσω στη Θεσσαλονίκη.

Μπορεί ακόμα να είναι νωρίς και αύριο να είναι αργία, αυτή την ώρα παρατηρείται μποτιλιάρισμα από τον Κόμβο Μαλγάρων στην ΠΑΘΕ έως τα διόδια, από όπου τα οχήματα περνούν ελεύθερα, χωρίς να πληρώσουν αντίτιμο, προκειμένου να διεξάγεται όσο το δυνατόν ομαλότερα η κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι ταχύτητες είναι ιδιαίτερα χαμηλές, ωστόσο η ταλαιπωρία οδηγών και επιβατών δεν διαρκεί για πολύ ακόμα.

Η κίνηση να είναι μεγαλύτερη τις εικόνες ώρες οπότε και οι περισσότεροι εκδρομείς θα ξεκινήσουν το ταξίδι της επιστροφής.

Από την πλευρά τη Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Μουδανιών η εικόνα είναι καλύτερη, όπου η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται χωρίς προβλήματα.

Μποτιλιάρισμα στα Μάλγαρα

Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται αυτήν την ώρα η επιστροφή των εκδρομέων πίσω στη Θεσσαλονίκη.

Μπορεί ακόμα να είναι νωρίς και αύριο να είναι αργία, αυτή την ώρα παρατηρείται μποτιλιάρισμα από τον Κόμβο Μαλγάρων στην ΠΑΘΕ έως τα διόδια, από όπου τα οχήματα περνούν ελεύθερα, χωρίς να πληρώσουν αντίτιμο, προκειμένου να διεξάγεται όσο το δυνατόν ομαλότερα η κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι ταχύτητες είναι ιδιαίτερα χαμηλές, ωστόσο η ταλαιπωρία οδηγών και επιβατών δεν διαρκεί για πολύ ακόμα.

Η κίνηση να είναι μεγαλύτερη τις εικόνες ώρες οπότε και οι περισσότεροι εκδρομείς θα ξεκινήσουν το ταξίδι της επιστροφής. Από την πλευρά τη Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Μουδανιών η εικόνα είναι καλύτερη, όπου η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται χωρίς προβλήματα.

Επί ποδός η Τροχαία

Σημειώνεται πως μέχρι και την Κυριακή αναμένεται να επιστρέψουν στην Αττική περίπου 400.000 οχήματα, αφού το διάστημα από Μ. Τετάρτη έως Μ. Σάββατο από την πρωτεύουσα έφυγαν συνολικά 390.251 οχήματα – από τα διόδια της Ελευσίνας 227.089 Ι.Χ. και από τα διόδια των Αφιδνών 163.162 Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Επί ποδός βρίσκεται η Τροχαία σε όλα τα σημεία, με την κορύφωση της επιστροφής των αδειούχων να αναμένεται αύριο.

Με καλό καιρό η επιστροφή

Ο καιρός φαίνεται πως είναι σύμμαχος των εκδρομέων που επιστρέφουν, αφού γενικά θα είναι αίθριος με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

Σήμερα και αύριο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια για τις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει έως και 27 βαθμούς και τους ανέμους έως 5 μποφόρ.





