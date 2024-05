Κόσμος

ΗΠΑ: Ένοπλος μπήκε σε εκκλησία για να σκοτώσει, αλλά... (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον γύρο του κόσμου κάνει το βίντεο με τον άνδρα που σκόρπισε τον τρόμο σε εκκλησία των ΗΠΑ, όπου μπήκε με σκοπό να σκοτώσει.

-

Το γύρο του κόσμου κάνει βίντεο από την κυριακάτικη λειτουργία σε εκκλησία των ΗΠΑ όπου ένοπλος εισβάλλει και σημαδεύει τον πάστορα που έκανε το κήρυγμά του αλλά το όπλο του μπλοκάρει.

Η πολιτειακή αστυνομία της Πενσιλβάνια απήγγειλε κατηγορίες στον 26χρονο Μπέρναντ Πολάιτ από το Μπράντοκ, ο οποίος εισέβαλε στην εκκλησία και προσπάθησε να πυροβολήσει τον πάστορα Γκλεν Τζέρμανυ, τη στιγμή που εκφωνούσε το κήρυγμά του στην εκκλησία Jesus’ Dwelling Place Church την Κυριακή του Πάσχα (5/5), λίγο μετά τις 13:00 το μεσημέρι.

Το περιστατικό που θα μπορούσε να καταλήξει σε τραγωδία κατέγραψε σε βίντεο που ο διάκονος της εκκλησίας - ο οποίος όρμηξε και ακινητοποίησε το δράστη - και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από τον ίδιο τον πάστορα. Στα πλάνα φαίνεται η στιγμή που ο πάστορας βρέθηκε ξαφνικά να κοιτάζει την κάννη ενός όπλου.

«Έλεγα, αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει», δήλωσε ο ιερέας. «Κι όμως, με κάποιο τρόπο συνέβη, αλλά δεν έπεσε κανένας πυροβολισμός. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί μόνο ο Θεός σταμάτησε και μπλόκαρε αυτό το όπλο», είπε ο πάστορας.



«Αυτός ο τύπος μου είπε ότι τον επηρέασαν τα πνεύματα, και ήρθε και ήθελε να πυροβολήσει κάποιον», δήλωσε ο πάστορας για τον δράστη, προσθέτοντας ότι του είπε ότι άκουγε φωνές στο μυαλό του.

Stunning video from church service today.



This happened in Braddock, Pennsylvania.



Pastor survives after handgun jams and doesn't fire.pic.twitter.com/AAHQiDtFfU — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) May 6, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Ενδοοικογενειακή βία: Χτύπησε την σύζυγο και δύο κόρες του, μετά την Ανάσταση

Συντάξεις Ιουνίου: Πότε πιστώνονται στους λογαριασμούς

Καλαμάτα: Πατέρας και κόρη τραυματίστηκαν από ναυτική φωτοβολίδα