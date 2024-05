Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Δώρα ζωής από 33χρονο θύμα τροχαίου

Πώς ο νεαρός άνδρας, χαρισε με τον θάνατό του το δώρο της ζωής σε συμπολίτες του.

Δώρα ζωής προσέφερε 33χρονος που νοσηλευόταν στη Β’ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Β΄ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» και έχασε τη μάχη με τη ζωή. Την Κυριακή 5 Μαΐου 2024 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δωρεά οργάνων και ιστών.

O 33χρονος από την Εράτυρα που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο, μετά τα ξημερώματα της Μ. Τρίτης, που σημειώθηκε έξω από την κωμόπολη του Βοϊου και έδινε μάχη για τη ζωή του. Ο 33χρονος ήταν πολυτραυματίας και έφερε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους γιατρούς στο “Μαμάτσειο” Κοζάνης να καταφέρνουν, αρχικά, να τον κρατήσουν στη ζωή και να τον διασωληνώσουν ώστε να γίνει η διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη. Ο άτυχος 33χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η Διοίκηση του νοσοκομείου Παπανικολάου, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, εκφράζει τα συλλυπητήριά της στους οικείους του θανόντος και τους ευχαριστεί θερμά για την απόφασή τους, στην πιο δύσκολη για αυτούς στιγμή να προσφέρουν δώρα ζωής σε συνανθρώπους μας.

«Επιπλέον, η Διοίκηση ευχαριστεί το προσωπικό της Β’ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και όλων των άλλων τμημάτων και κλινικών του νοσοκομείου που συνεργάστηκαν για το σκοπό της δωρεάς. Συγκεκριμένα, το προσωπικό του Αναισθησιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Ακτινολογικού Εργαστηρίου, του Καρδιολογικού Τμήματος, του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, του Βιοχημικού Εργαστηρίου, του Αιματολογικού Εργαστηρίου και τη Αιμοδοσίας και του Τμήματος Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας. Χωρίς την καθοριστική συμβολή όλων αυτών των επαγγελματιών υγείας δε θα ήταν δυνατή η επιτυχής έκβαση της διαδικασίας της δωρεάς.

Το χειρουργείο της δωρεάς πραγματοποιήθηκε από τις χειρουργικές ομάδες της Μονάδας Μεταμόσχευσης του ΓΝΘ «Ιπποκράτειου», της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Καρδιάς του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και της Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.

Η διαδικασία διενεργήθηκε υπό το γενικό συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» στηρίζει τη Δωρεά Οργάνων μετά το τέλος της ζωής, ως την ύψιστη μορφή εθελοντικής προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, πολιτισμού και αλτρουισμού», σημειώνει το νοσοκομείο σε ανακοίνωσή του.

