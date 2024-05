Κοινωνία

Πάσχα - Επιστροφή εκδρομέων: Σε εξέλιξη το “δεύτερο κύμα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα στις εθνικές οδούς της χώρας.

-

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί η επιστροφή του δεύτερου κύματος των εκδρομέων του Πάσχα αφού μετά την μεταφορά της αργίας της Πρωτομαγιάς για σήμερα, πολλοί αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία και να παρατείνουν για ακόμα μια μέρα την διαμονή τους στην περιφέρεια.

Λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης, ενώ έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της Χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων στην Αθηνών-Κορίνθου με τα προβλήματα να ξεκινούν από το ύψος του Κιάτου με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες έως τους Αγίους Θεοδώρους.



Παράλληλα προβλήματα θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί και στο οδικό τμήμα από τα Μέγαρα έως Νέα Πέραμο.

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας όπου μέχρι στιγμής υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις στα διόδια Αφιδνών.



Από την Τροχαία εκτιμούν ότι όσο περνάει η ώρα η κίνηση θα αυξάνεται και αναμένεται να εκτονωθεί αργά το βράδυ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6 το πρωί χθες μέχρι τις 6 το πρωί σήμερα πέρασαν και από τα δύο εθνικά δίκτυα, συνολικά 112.975 αυτοκίνητα (65.756 από την Αθηνών- Κορίνθου και 47.219 από την Αθηνών - Λαμίας). Επιπρόσθετα από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 12 το μεσημέρι 15.985 οχήματα επέστρεψαν στην Αττική μέσω Αθηνών-Κορίνθου και 7.926 από την Αθηνών-Λαμίας.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 23:00 σήμερα ισχύει για το ρεύμα εισόδου απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Ακόμη, το πρωί της Τρίτης έφτασαν στον Πειραιά τα πρώτα πλοία από την Κρήτη με 100% πληρότητα, ενώ αναμένονται 20 αφίξεις από νησιά του Αιγαίου, Κυκλάδες και Κρήτη και 39 από Αργοσαρωνικό.

Στο λιμάνι της Ραφήνας είναι προγραμματισμένες 16 αφίξεις και στο λιμάνι του Λαυρίου οκτώ. Περίπου 25.000 επιβάτες αναμένονται στο λιμάνι του Πειραιά από τα δρομολόγια των νησιών του Αιγαίου, των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Συνδυασμός της μαζικής επιστροφής των εκδρομέων του Πάσχα, αλλά και εξόδου άλλων λόγω της αργίας της Πρωτομαγιάς και η Τροχαία έχει θέσει σε ισχύ όλα τα έκτακτα μέτρα και στα δύο ρεύματα των εθνικών οδών.

Ειδήσεις σήμερα:

Σχολεία: Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη των μαθημάτων

Κίνα: Μακελειό με νεκρούς και τραυματίες σε νοσοκομείο

Ηράκλειο: Απαγορεύτηκε α απόπλους καταμαράν με 783 επιβάτες