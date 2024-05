Πολιτική

Κασσελάκης από Ηγουμενίτσα: Τα δημόσια αγαθά είναι εθνική υπόθεση (εικόνες)

Από την Ηγουμενίτσα ξεκίνησε,η τριήμερη περιοδεία του Στέφανου Κασσελάκη στην Ήπειρο.

"Τα λιμάνια, ειδικά τα κομβικά λιμάνια, είναι δημόσια αγαθά, είναι εθνική υπόθεση, άρα πρέπει να τα διαχειριστούμε χρηστά και όχι να τα ξεπουλάνε σε ξένους χωρίς καμμία δέσμευση για τους Έλληνες " δήλωσε από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Στέφανος Κασελάκης, κατά την επίσκεψη του στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο κ. Κασελάκης έκανε λόγο για άλλο μοντέλο αξιοποίησης των υποδομών, της δημόσιας περιουσίας προς όφελος της κοινωνίας. Μετά το λιμάνι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, συναντήθηκε με εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου, οι οποίοι του έθεσαν τον ζήτημα, των προβλημάτων λόγω της νέας ΚΑΠ, τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των ενισχύσεων, ενώ εξέφρασαν την ανησυχία τους για την φημολογούμενη ιδιωτικοποίηση του νερού κάτι που θα εκτοξεύσει όπως είπαν, το κόστος παραγωγής.

Ο κ. Κασελάκης ανέφερε πως οι όποιες ιδιωτικοποιήσεις νερού, έχουν γίνει στην Ευρώπη με χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι αποτυχημένες και γίνεται πλέον προσπάθεια, η διαχείριση του νερού να επιστρέψει στο Δημόσιο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, συνοδευόμενος από τους υποψηφίους ευρωβουλευτές Μάριο Κάτση, Ολυμπία Τελιγιορίδου, Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, την βουλευτή Άρτας Όλγα Γεροβασίλη, τον βουλευτή Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκα και στελέχη του κόμματος τουστη Θεσπρωτία, επισκέφθηκε στην συνέχεια την πόλη της Ηγουμενίτσας ,όπου συναντήθηκε με πολίτες και καταστηματάρχες.

