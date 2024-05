Αθλητικά

Πέθανε ο Νίκος Τζαντζαράς

Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου του Νίκου Τζαντζαρά. Το "αντίο" του ΠΑΟΚ.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών ο αθλητικογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Νίκος Τζαντζαράς, μετά από σκληρή μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Η κηδεία του εκλιπόντος θα τελεστεί την ερχόμενη Πέμπτη, στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης.

Ο Νίκος Τζαντζαράς γεννήθηκε το 1970 στη Θεσσαλονίκης και εργάστηκε σε μεγάλα ραδιόφωνα της πόλης καθώς και σε άλλα ΜΜΕ ενημέρωσης.

Η ΠΑΕ και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ συλλυπήθηκαν την οικογένεια και τους οικείους του για την απώλειά του, μιας και ο εκλιπών ήταν γνωστό πως υποστήριζε την ομάδα του Δικεφάλου.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Νίκου Τζαντζαρά που έφυγε σήμερα πρόωρα από τη ζωή, μετά από πολύμηνη μάχη που έδωσε με τη γνωστή του γενναιότητα. Ο Νίκος υπήρξε ένας ντόμπρος, έντιμος και αθεράπευτα ρομαντικός ΠΑΟΚτσής, που με… pic.twitter.com/d0kTIA6mdM — PAOK FC (@PAOK_FC) May 7, 2024





