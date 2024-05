Κόσμος

Κωνσταντινούπολη: Boeing προσγειώθηκε με την “κοιλιά” αφού δεν άνοιξαν οι τροχοί (εικόνες)

Πανικός επικράτησε στο αεροδρόμιο, όταν το αεροσκάφος αναγκάστηκε να προσγειωθεί με το κύτος, στο σημείο που βρισκόταν η δεξαμενή καυσίμων.

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τετάρτης στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, όταν ένα αεροπλάνο cargo προσγειώθηκε με «την κοιλιά», καθώς δεν άνοιξαν οι μπροστινοί τροχοί.

Το υδραυλικό σύστημα των τροχών παρουσίασε βλάβη την ώρα της καθόδου, λίγο πριν το Boeing 763 της FED-EX αγγίξει το έδαφος.

Το αεροπλάνο τελικά προσγειώθηκε με το κύτος, στο σημείο που βρισκόταν η δεξαμενή καυσίμων. Ευτυχώς όμως δεν προκλήθηκε πυρκαγιά, αλλά ούτε και κάποιος τραυματισμός.

