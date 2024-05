Μητσοτάκης: Το βίντεο στο TikTok για το “Ζάρι” της Σάττι και τον Πίνατ

Life

Ο πρωθυπουργός επανέρχεται στα βίντεό του, όπου φυσικά πρωταγωνιστούν οι ευρωεκλογές. Η Σάττι, η Eurovision και ο Πίνατ.

Βίντεο με αναφορά στην Eurovision ανάρτησε στο TikTok ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Μου είπαν ότι σε μία ομιλία μου είπα ένα στίχο από τραγούδι της Eurovision», λέει αναφερόμενος στην αποστροφή του, κατά την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Το αρνί και τα τα τα…», η οποία παραπέμπει στο τραγούδι «Ζάρι», με το οποίο θα εκπροσωπήσει η Μαρίνα Σάττι την Ελλάδα στην Eurovision.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις επερχόμενες ευρωεκλογές, σημειώνοντας πως, «Ξεκινάει μία νέα προεκλογική περίοδος, αυτή τη φορά για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Θα προσπαθήσω μέσα από το TikTok να σας εξηγήσω με απλά λόγια γιατί οι εκλογές αυτές είναι τόσο σημαντικές».

Στο βίντεο εμφανίζεται και ο σκύλος του Μαξίμου, ο Πίνατ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τον αποκαλεί «ευρωκομματόσκυλο».

«Πάντα προσπαθώ να είμαι έξω, σε κάθε περιοδεία κάτι μαθαίνουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία με το θέμα της ακρίβειας. Σχηματίζουμε και μία πραγματική εικόνα για το τι γίνεται με τις τιμές. Όλα αυτά μας βοηθούν», αναφέρει ο πρωθυπουργός και συμπληρώνει καταλήγοντα:

«Επανερχόμαστε πολύ δυναμικά!Οπότε ξεκινάμε, πάμε!».

