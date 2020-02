Τα fake news επιδεινώνουν τις επιδημίες

*Του Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου & Χαλκηδόνος, Γαβριήλ.

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Η πατρίδα μας βιώνει την περίοδο αυτή πολύ δύσκολες στιγμές σε διάφορους τομείς.

Τις τελευταίες όμως ημέρες δεχόμαστε έναν ανελέητο καταιγισμό πληροφοριών και μία υπερβολική κινδυνολογία με αφορμή τα νέα κρούσματα κορονοϊού που εμφανίσθηκαν στη χώρα μας.

Η επιδημία ιογενούς πνευμονίας από το νέο κορονοϊό είναι πράγματι ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει άμεσα και να δώσει λύση η ιατρική επιστήμη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δεδομένη όμως αντίστοιχα είναι και η τρομοκρατική διάδοση ψευδών ειδήσεων (fake news) από πολλούς επιτήδειους, οι οποίοι, βρίσκοντας μία καλή ευκαιρία να εξασφαλίσουν τα ως προς ζην, σπέρνουν τον πανικό.

Έτσι, παρατηρούμε και διαβάζουμε απίθανα υπερβολικούς τίτλους άρθρων που ουδεμία σχέση έχουν με την αλήθεια των γεγονότων.

Τα fake news εξαπλώνονται πολύ πιο γρήγορα από τον κορονοϊό και είναι αυτά που επιδεινώνουν τις επιδημίες.

Οι ειδήσεις αυτές προκαλούν τρόμο, μολύνουν την ψυχή μας και μας κάνουν να απομακρυνόμαστε από τους συνανθρώπους μας. Μας οδηγούν να αντικρίζουμε τον άλλον με καχυποψία, σαν να είναι εχθρός μας.

Σε αυτές λοιπόν τις «περίεργες» ώρες χρειάζεται να ακούσουμε τους ειδικούς και να ακολουθήσουμε τις συμβουλές τους.

Όχι τα fake news.

Η επιδημία αύτη δεν είναι παρά μία ακόμη μικρή δοκιμασία.

Σε κάθε δοκιμασία απαιτείται από όλους μας ψυχραιμία και ενότητα.

Χρειάζεται σύνεση και πίστη!

Σας παρακαλώ μη βγάζετε το Θεό από τη ζωή σας. Μη χάνετε την πίστη σας!

Μη φοβάσθε!! Όλοι μαζί ενωμένοι ξεπερνούμε κάθε δυσκολία.

Ας προσευχηθούμε αδελφοί μου στον Κύριο μας Ιησού Χριστό και στην Παναγία Μητέρα Του για την κατάσταση αυτή που βιώνει ο πλανήτης μας.

Σε λίγες ημέρες ξεκινούν οι Χαιρετισμοί της Παναγίας μας! Ας εναποθέσουμε την ελπίδα μας σε Αυτήν…!