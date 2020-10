Το μεγάλο στοίχημα της επαναλειτουργίας των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά

*Ο Βασίλης Κορκίδης είναι Πρόεδρος του ΕΒΕΠ και πρώην Πρόεδρος της ΕΣΕΕ.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για την είσοδο επενδυτή στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, με τις προθεσμίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαγωνισμό «να τρέχουν» για την πώληση της Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ (ΕΝΑΕ).

Η πρόσκληση για τη διενέργεια ανεξάρτητου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων των ιστορικών Ναυπηγείων, δημοσιεύτηκε από τον ειδικό διαχειριστή και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να καταθέσουν τις οικονομικές προτάσεις τους, έως και 27 Νοεμβρίου 2020. Το πολυετές σίριαλ της πολυπαθούς επιχείρησης, η οποία τις δεκαετίες του ‘60, ‘70 και τις αρχές του ‘80 αποτελούσε τη ναυαρχίδα της εθνικής μας ναυπηγικής βιομηχανίας, φαίνεται να φτάνει στο τέλος του.

Τουλάχιστον τρεις επενδυτές, ενδιαφέρονται για την απόκτηση των Ναυπηγείων, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ενδιαφέρον συμμετοχής στον διαγωνισμό του ομίλου ΟΝΕΧ Shipyards με την αμερικανική Development Finance Corporation (DFC) που φέρεται να επιθυμεί να ολοκληρώσει τον επενδυτικό κύκλο στη Ναυπηγική Βιομηχανία της χώρας μας, δημιουργώντας ένα ανταγωνιστικό «hub» που θα πρωταγωνιστεί στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Μετά την απόκτηση των Ναυπηγείων της Σύρου και σύντομα της Ελευσίνας, από τον ίδιο όμιλο με κύρια δραστηριότητα τη ναυπήγηση και επισκευή πλοίων, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά το μέγεθος των εγκαταστάσεων και το εύρος των ναυπηγικών εργασιών. Σύμφωνα με πληροφορίες και για τα δύο σκέλη της ΕΝΑΕ, εμπορικό και στρατιωτικό, φέρεται να ενδιαφέρεται εξαρχής, Έλληνας εφοπλιστής και επενδυτής στο real estate, με δραστηριότητές στον όμιλο North Star και τη ναυτιλιακή εταιρεία Nikki Shipping. Πέραν, όμως, του ελληνικού ενδιαφέροντος, πληροφορίες θέλουν τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά να τα «καλοβλέπουν» η γερμανική Lurssen και η ολλανδική Damen Group, ενώ τις εγκαταστάσεις είχαν επισκεφτεί πριν καιρό και στελέχη της γαλλικής Naval Group. Τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά καταλαμβάνουν έκταση 832.000 τ.μ., με στεγασμένες εγκαταστάσεις 65.000 τ.μ. Διαθέτουν δύο μόνιμες δεξαμενές 500 και 250 χιλιάδων DWT και κεκλιμένη ναυπηγική κλίνη για καθέλκυση πλοίων ή τμημάτων αυτών.

Στη συμφωνία που έχει κάνει η Ελλάδα με την ΕΕ για το θέμα των παράνομων κρατικών ενισχύσεων ύψους 600 εκατ. ευρώ, δηλαδή να μην ισχύσει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την ανάκτηση από το ελληνικό Δημόσιο των ποσών, το στρατιωτικό σκέλος των Ναυπηγείων δεν θα πρέπει να παραχωρηθεί σε χώρα που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών με νομοθετική ρύθμιση «έκλεισε» τις τελευταίες εκκρεμότητες για το στρατιωτικό και εμπορικό σκέλος, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την πώληση. Πιο συγκεκριμένα, με τροπολογία επεκτάθηκε στα 49 από τα 20 χρόνια το δικαίωμα παραχώρησης αποκλειστικής χρήσης του αιγιαλού μπροστά από τις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων, με δυνατότητα επιπλέον παράτασης. Η σκοπιμότητα της ρύθμισης δίνει τη δυνατότητα, σε όποιον λειτουργεί νομίμως επιχείρηση ναυπηγείου να έχει στη διάθεσή του ένα εύλογο χρονικό διάστημα αποκλειστικής χρήσης του αναγκαίου θαλάσσιου χώρου για να αναπτύξει τον επιχειρηματικό σχεδιασμό του ναυπηγείου. Επίσης ρυθμίστηκε το ζήτημα διευθέτησης υφιστάμενης αυθαίρετης εγκατάστασης εντός του αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου στα Ναυπηγεία, που χρησιμοποιείται για την ανύψωση, τη διευθέτηση, την καθέλκυση και τη χερσαία μεταφορά υποβρυχίων και σκαφών του Πολεμικού Ναυτικού. Η εγκατάσταση κατασκευάστηκε, μεταξύ άλλων, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του υπουργείου Εθνικής Αμυνας και εξακολουθεί να είναι ουσιώδους σημασίας για την εξυπηρέτηση σκοπών δημόσιου συμφέροντος που σχετίζονται με την εθνική άμυνα της χώρας. Ακόμη απλοποιήθηκε η διαδικασία σύναψης συμβάσεων ανταλλαγής ακινήτων μεταξύ του ειδικού διαχειριστή και του Δημοσίου κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης. Στόχος είναι να υπάρξουν ανταλλαγές των ακινήτων μεταξύ του ειδικού διαχειριστή του στρατιωτικού σκέλους, επιφάνειας 400 στρεμμάτων, και της ΕΤΑΔ που διαχειρίζεται το εμπορικό σκέλος, επιφάνειας 200 στρεμμάτων.

Η πώληση της ΕΝΑΕ αφορά καθαρά στοιχεία ενεργητικού της εταιρείας, χωρίς υποχρεώσεις και άλλα προβλήματα που είχαν ανακύψει όπως άδειες λειτουργίας και παραχωρήσεις, γεγονός που αποτελεί υπεραξία για την επιχείρηση και σημαντικό πλεονέκτημα στη διαγωνιστική διαδικασία που μόλις ξεκίνησε. Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της ναυπηγικής βιομηχανίας της χώρας μας, καθώς είναι το μεγαλύτερο ναυπηγείο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη τη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Ως εκ τούτου, η επιτυχής έκβαση του διαγωνισμού πώλησης της ΕΝΑΕ στον κατάλληλο πλειοδότη αποτελεί μεγάλο στοίχημα για την ολική επαναφορά της ναυπηγικής βιομηχανίας, αλλά και μεγάλης προστιθέμενης αξίας στην ελληνική οικονομία.