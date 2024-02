Μετεωρολογικά παραλειπόμενα

Γράφει ο Τάσος Αρνιακός, μετεωρολόγος του ΑΝΤ1.

Και να πού μετά την επιλεκτικά χιονισμένη και πολυσυζητημένη "Αυγή", ο Φεβρουάριος καλώς ή κακώς αποφάσισε να μας αποζημιώσει προσφέροντας ηλιόλουστες ημέρες ανοιξιάτικης περιόδου , με ασθενικούς νοτιάδες και τον υδράργυρο να φτάνει και να ξεπερνά τα Απριλιάτικα εικοσάρια.

Ο καιρός αυτός μπορεί να βολεύει τους κατοίκους των πόλεων στις μετακινήσεις και στο κέρδος από την θέρμανση , όμως για τους αγρότες που υπηρετούν την γεωργία και την κτηνοτροφία μας είναι καταστροφικός.

Η γη με την παρατεταμένη ανομβρία δεν μπορεί πια να σπαρθεί σωστά , αλλά ούτε τα δένδρα με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να ξεκουραστούν φυσιολογικά τον χειμώνα με τον λήθαργο που τους προσφέρει το ψύχος , ώστε να μπορέσουν την άνοιξη να βλαστίσουν , να ανθίσουν και να καρπίσουν με μια κερδοφόρα παραγωγική απόδοση. Ήδη Βλέπουμε τις επιπτώσεις της περσινής ανομβρίας στις τιμές του λαδιού και όχι μόνο.

Το ζητούμενο είναι και φέτος τι κάνουμε:

Πάντως λίγες σύντομές επιλεκτικές βροχές έρχονται την Πέμπτη και πιο ουσιαστικές την Κυριακή και την Δευτέρα , χωρίς όμως σπουδαία χειμωνιάτικη συνέχεια ,αφού οι νοτιάδες που δεν φαίνεται να μας εγκαταλείπουν ευκολά ,θα κρατούν τον υδράργυρο σε θερμοκρασίες 4-5 βαθμούς πάνω από τις κανονικές για Φεβρουάριο.

Αυτή η καιρική κατάσταση όμως έρχεται σε συνέχεια του 2023 , που πιστοποιημένα ήταν παγκοσμίως το πιο ζεστό έτος από το 1850 , όπου ο άνθρωπος κατάφερε να μετρήσει την θερμοκρασία. «Το 2023 καταγράφηκε παγκόσμια μέση θερμοκρασία 14,98 βαθμών Κελσίου, δηλαδή 0,17 βαθμό Κελσίου πάνω από το προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ του 2016», ανακοίνωσε ευρωπαϊκό παρατηρητήριο. Οι θερμοκρασίες αυτές «υπερβαίνουν πιθανόν εκείνες όλων των περιόδων εδώ και τουλάχιστον 100.000 χρόνια», σχολίασε η Σαμάνθα Μπέρτζες, υποδιευθύντρια της υπηρεσίας της Copernicus για την κλιματική αλλαγή (C3S).

Το κακό είναι ότι και ο φετινός Ιανουάριος ΄24 , που μόλις έφυγε ήταν ο δεύτερος , πιο θερμός Ιανουάριος από το 2010 στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία .

Οι μεγαλύτερες θετικές διαφορές καταγράφηκαν στη Δυτική Μακεδονία, με θερμοκρασίες 3,0 °C πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα ,ενώ στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στα νησιά του Αιγαίου καταγράφηκαν μικρότερες αποκλίσεις, από +1.3 °C έως +1.6 °C χωρίς πουθενά να παρουσιάστηκαν πιο ψυχρές.

Αν κρίνουμε όμως και την μέχρι τώρα πορεία του φετινού Φεβρουαρίου ακολουθεί και αυτός τα βήματα του προκατόχου του.

Όλα αυτά όμως δεν συμβαίνουν μόνο στην χώρα μας , αλλά σε ολόκληρή την Μεσόγειο, την Ευρώπη και τον κόσμο .

Τα συμπεράσματα δικά σας...