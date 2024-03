Γαλατικό χωριό η κανονικό χωριό;

Ο Τάσος Τέλλογλου περιγράφει μια “ιστορία καθημερινής τρέλας” με “αναπτυξιακό πρόσημο”, που έχει διχάσει μια τοπική κοινωνία.

Λέγεται Πίσω Λιβάδι και ήταν η «σκάλα» της κοινότητας Μαρπήσσης. Όταν έφτασα το τρίτο καλοκαίρι της δεκαετίας του ‘60 εκεί, δεν υπήρχε ρεύμα και στον μικρό μώλο όπως λέγαμε άραζαν καμμιά δεκαριά καΐκια. Μετά ήρθε ο τουρισμός, ήρθε και το ρεύμα και μαζί του άνθρωποι που ήθελαν να βγάλουν γρήγορα λεφτά.

Το μέρος είναι μικρό και οι αντοχές του μικρές. Τον Αύγουστο το νερό δεν φτάνει και το μικρό ψαροχώρι «πνίγεται» στα αμάξια.

Την δεκαετία του ‘80 η Μπέττυ Παπαζώη, μετέπειτα υπουργός, βοήθησε ο μικρός μώλος να γίνει αλιευτικό καταφύγιο. Ο μικρός μώλος απέκτησε έναν εξωτερικό μώλο «οχυρωμένο» με μπλόκια στο νοτιά και δυτικά προς το στενό της Παροναξίας.

Εφέτος, ένας επιχειρηματίας της ακτοπλοΐας είχε την ιδέα να συνδέσει το λιμανάκι με ταχύπλοο σκάφος, ξεφορτώνοντας κάθε μέρα δεκάδες επισκέπτες, σε έναν οικισμό που δεν διαθέτει καν δρόμους (η άκρη του μώλου είναι η πρόσβαση στο δίκτυο που έχει κτισθεί με επιχωμάτωση στην άμμο. Όποιος προσεγγίζει τον μώλο, πρέπει να περάσει μέσα από μια συστάδα εστιατορίων. Το πλοίο θα φτάνει στις 7:30 το βράδυ, οπότε οι συμπαθείς επισκέπτες θα διέσχιζαν τα τραπεζοκαθίσματα κάνοντας σλάλομ. Διακόσια μέτρα από το σημείο που θα άραζε το ταχύπλοο, άνθρωποι κάνουν μπάνιο με τα παιδιά τους).

Το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάρου είχε γνωμοδοτήσει υπέρ του δρομολογίου, αλλά η διαβούλευση με τους κατοίκους ήταν «ala Greca»: κάποιοι είπαν σε κάποιους άλλους ότι τα μαγαζιά τους θα δουλέψουν περισσότερο… με το πώς θα φτάνουν και πώς θα φεύγουν οι επισκέπτες από το αλιευτικό καταφύγιο ουδείς ασχολήθηκε.

Έμαθα από τους συγχωριανούς μου ότι αρκετοί τοπικοί και υπερτοπικοί αιρετοί χαρακτήρισαν την απόφαση ως «απόφαση γαλατικού χωριού», ενώ επέκριναν το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάρου που εξέδωσε αρνητική γνωμοδότηση, χαρακτηρίζοντάς την «λαϊκίστικη».

Πρόκειται για τους ίδιους ανθρώπους που καλούσαν πέρσι τους «διαδηλωτές της πετσέτας» να σταματήσουν να κινούνται αντιαναπτυξιακά. Ίσως να πρέπει να συνηθίσουν στην ιδέα ότι οι τοπικοί πληθυσμοί δεν θα συμφωνούν πλέον σε όλα. Ακόμα κι αν πρόσκαιρα χάνουν κάποια χρήματα στο εισόδημά τους, τιμολογούν και άλλα πράγματα που μέχρι σήμερα δεν τιμολογούνταν.

Στην γνωμοδότησή του το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου σημειώνει: «Η αρνητική θέση του Συμβουλίου στηρίχθηκε κυρίως πάνω σε θέματα νομιμότητας που προκύπτουν από τους περιβαλλοντικούς όρους του λιμένα, που δεν προβλέπουν εξυπηρέτηση ακτοπλοϊκών σκαφών, σε θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας που έχουν να κάνουν με την εκτέλεση για φέτος τουλάχιστον, έργου ενίσχυσης και θωράκισης του προσήνεμου μόλου και διαμόρφωσης ακρομολίου στο Πίσω Λιβάδι, αλλά και θέματα ασφάλειας επιβατών που σχετίζονται με προϋποθέσεις της χερσαίας ζώνης του καταφυγίου».

Στο νησί εκπονείται Πολεοδομικό Σχέδιο που θα παρουσιασθεί τον Σεπτέμβριο. Τότε θα καθορισθεί και το μέλλον των συγκοινωνιακών υποδομών του νησιού.