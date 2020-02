Λέσβος

Λέσβος: Μετέφεραν σωσίβια και βάρκες στην επιταγμένη περιοχή (εικόνες)

Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα, ο αποκλεισμός της περιοχής Καράβα - Καβακλή Μανταμάδου από πολίτες και μηχανήματα του Δήμου δυτικής Λέσβου.

Μεγάλους όγκους σωσιβίων και πλαστικών βαρκών με τις οποίες χρόνια τώρα περνάνε πρόσφυγες και μετανάστες στη Λέσβο και τα οποία έχουν περισυλλεγεί και τοποθετηθεί στην παλιά χωματερή της Μήθυμνας μεταφέρθηκαν και τοποθετήθηκαν σήμερα από το Δήμο δυτικής Λέσβου στην υπό επίταξη έκταση στην περιοχή Καράβας - Καβακλή Μανταμάδου. Στην έκταση δηλαδή των 261 στρεμμάτων όπου έχει προγραμματιστεί η κατασκευή της νέας δομής για πρόσφυγες και μετανάστες.



Ας σημειωθεί ότι πάνω από 13.000 κυβικά μέτρα σωσίβια και βάρκες έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή της πρώην χωματερής της Μήθυμνας. Με κάλεσμα στους πολίτες του Δήμου δυτικής Λέσβου, ο δήμαρχος Ταξιάρχης Βέρρος καλεί τον κάθε πολίτη με το ιδιωτικό του αυτοκίνητο να πάρει μερικά σωσίβια και να τα τοποθετήσει στη συγκεκριμένη έκταση. «Να τα πάμε δηλαδή σε αυτούς που ανήκουν. Μπορούν έτσι με αυτά να διακοσμήσουν και την νέα δομή» λέει ο κ. Βέρρος ο οποίος κάνει γνωστό ότι όλα πλέον τα σωσίβια και οι βάρκες από τις νέες αφίξεις στη Λέσβο θα μεταφέρονται και θα τοποθετούνται στη συγκεκριμένη έκταση.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα, ο αποκλεισμός της περιοχής Καράβα - Καβακλή Μανταμάδου από πολίτες και αυτοκίνητα αλλά και μηχανήματα του Δήμου δυτικής Λέσβου. Στη θέση Διαβολόρεμα στην εθνική οδό Μυτιλήνης - Καλλονής όσο και στην περιοχή Παναγιά Τριχερούσα στην επαρχιακή οδό Μυτιλήνης - Μανταμάδου, επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο στους κτηνοτρόφους που διατηρούν εκεί εγκαταστάσεις.