Ηράκλειο

Έκαναν ανέπαφες συναλλαγές με κλεμμένες κάρτες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εξιχνιάστηκαν κλοπές σε καταστήματα και επιχειρήσεις. Δύο συλλήψεις.

Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, πέντε υποθέσεις κλοπών, οι οποίες διαπράχθηκαν σε καταστήματα και επιχειρήσεις, στο Ηράκλειο. Για τις υποθέσεις αυτές, συνελήφθη μια 40χρονη, κατά της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και Τελωνειακού κώδικα.

Επιπλέον, συνελήφθη και ένας 43χρονος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και Τελωνειακού κώδικα. Όπως προέκυψε η 40χρονη, κατά το χρονικό διάστημα από την 11.12.2019 έως την 16.02.2020 είχε διαπράξει τις εν λόγω κλοπές, αφαιρώντας χρήματα, κινητά τηλέφωνα και προσωπικά έγγραφα, ενώ με αφαιρεθείσες τραπεζικές κάρτες, πραγματοποίησε ανέπαφες συναλλαγές.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κοινή οικία της 40χρονης με τον 43χρονο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 180 γραμμάρια καπνού τα οποία δεν έφεραν την απαιτούμενη από το Νόμο ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης, μικροποσότητα ηρωίνης, 72 ναρκωτικά δισκία χωρίς την απαιτούμενη από το Νόμο ιατρική συνταγή και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.