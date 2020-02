Σέρρες

Πυροβόλησαν υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ και αστυνομικούς (βίντεο)

Πολίτες «υποδέχτηκαν» με χειρονομίες, βρισιές και πυροβολισμούς συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ πους τους επισκέφθηκε για έλεγχο ρευματοκλοπής. Τι διαπιστώθηκε από την έρευνα.

Παραλίγο τραγωδία χθες το μεσημέρι σε επιχείρηση έξω από το Σκούταρι στις Σέρρες.

Μία 56χρονη έριξε βολές στον αέρα, όταν είδε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ να πλησιάζει την επιχείρησή της, για να πραγματοποιήσει έλεγχο σχετικά με ρευματοκλοπή.

Συγκεκριμένα η γυναίκα «υποδέχθηκε» το συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ με κυνηγετικό όπλο τύπου φλόμπερ, σε χωριό έξω από τις Σέρρες. Το συνεργείο μετέβη σε χώρο επιχείρηση με τη συνδρομή αστυνομικών, προκειμένου να πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο, ο οποίος φαίνεται να αφορούσε ρευματοκλοπή.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, η 56χρονη, φερόμενη ως ιδιοκτήτρια του χώρου όπου επρόκειτο να γίνει ο έλεγχος, αλλά και ένας 60χρονος, η σχέση του οποίου με την πρώτη δεν έχει γίνει γνωστός, στη θέα των υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ και των αστυνομικών αντέδρασαν έντονα, εκτοξεύοντας εναντίον τους απειλές και ύβρεις.

Στη συνέχεια, η γυναίκα κατηγορείται ότι έριξε βολές στον αέρα με το όπλο πιθανότατα για εκφοβισμό και προκειμένου να ματαιωθεί ο έλεγχος.

Ο έλεγχος όμως έγινε και διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση έκλεβε ρεύμα, όπως λέει ο διευθυντής του ΔΕΔΔΗΕ Σερρών.

Κατά την διάρκεια του επεισοδίου δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ τόσο η 56χρονη όσο κι ο 60χρονος συνελήφθησαν με την αυτόφωρη διαδικασία και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Σερρών για τα περαιτέρω.

