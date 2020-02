Ηλεία

Φονική καραμπόλα στην Πατρών-Πύργου

Δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο ύστερα από καραμπόλα τριών οχημάτων.

Δύο νεκροί και μία τραυματίας είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Ε.Ο. Πατρών – Πύργου, στο ύψος της Νέας Μανωλάδας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το patrisnews.gr, συγκρούστηκαν μετωπικά δύο ΙΧ, πάνω στα οποία έπεσαν δύο νταλίκες. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης, ήταν να βρουν ακαριαίο θάνατο οι οδηγοί των δύο ΙΧ και να τραυματισθεί ελαφρά ο επιβάτης ενός εκ των δύο φορτηγών.

Και οι δύο νεκροί ήταν κάτοικοι της περιοχής. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, το ένα από τα θύματα είχε χάσει τον αδελφό του πέρυσι σε τροχαίο στον Μπράλο. Επίσης, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, ο δεύτερος επέστρεφε από βάπτιση.