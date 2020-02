Θεσσαλονίκη

Αστυνομική επιχείρηση για την εκκένωση κτηρίου στη Θεσσαλονίκη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στο εγκαταλελειμμένο κτήριο είχαν βρει παράνομα καταφύγιο αλλοδαποί. Βρέθηκαν κλοπιμαία και προϊόντα παρεμπορίου.

Επιχείρηση της Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας για την εκκένωση εγκαταλελειμμένου κτηρίου στη Θεσσαλονίκη.

Στο κτήριο, που βρίσκεται στην οδό Τάσκου Παπαγεωργίου, είχαν βρει παράνομα καταφύγιο αλλοδαποί.

Μέσα στο κτήριο, βρέθηκαν κλεμμένα ποδήλατα, λάπτοπ, κινητά τηλέφωνα και προϊόντα παρεμπορίου, τα οποία κατασχέθηκαν. Οι αστυνομικοί προχώρησε στην προσαγωγή των δέκα αλλοδαπών που έμεναν μέσα.