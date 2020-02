Λάρισα

Πέθανε ο Θανάσης Νασίκας

Θρήνος για την οικογένεια και τους φίλους του συνδικαλιστή και πρώην αιρετού της Αυτοδιοίκησης.

Πέθανε ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής και πρώην Δήμαρχος Τυρνάβου Θανάσης Νασίκας, σε ηλικία 66 ετών.

Ο Θανάσης Νασίκας άφησε την τελευταία του πνοή στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες, αντιμετωπίζοντας το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Στις τελευταίες δημοτικές εκλογές ήταν υποψήφιος βουλευτής και πήρε την πρώτη θέση στο ψηφοδέλτιο της Ελληνικής Λύσης, αλλά δεν μπήκε ποτέ στη Βουλή αφού την έδρα κράτησε ο αρχηγός του κόμματος, Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο Θανάσης Νασίκας διατέλεσε επίσης δήμαρχος Τυρνάβου την περίοδο 2003 – 2006 αφήνοντας σημαντικό έργο πίσω του. Είχε γίνει γνωστός στο Πανελλήνιο ως ένας από τους πλέον εμβληματικούς αγροτοσυνδικαλιστές της Θεσσαλίας, πρωταγωνιστής στα μπλόκα, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του '90.

O Θανάσης Νασίκας είχε ουσιαστικά αποτραβηχτεί από την ενεργό δράση στον αγροτοσυνδικαλισμό το 2005, αν και συνέχισε να μετέχει στις ενώσεις των αγροτών του Τυρνάβου.

Αφήνει πίσω τη σύζυγό του, τα παιδιά τους και την δική του μητέρα.