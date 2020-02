Κοζάνη

Σεισμός στην Κοζάνη

Με σεισμό "ξύπνησαν" στην Κοζάνη. Το επίκεντρο και το μέγεθος της δόνησης.

Σεισμός 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε, το πρωί του Σαββάτου, στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός σημειώθηκε στις 9:14, 15 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κοζάνης και είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές.