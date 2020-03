Αχαΐα

Δουλειές με… “φούντες” για ζευγάρι

Ζευγάρι διακινούσε ναρκωτικά. Πώς έπεσαν στα χερια της Αστυνομίας...

Ποσότητα κάνναβης, που φθάνει περίπου τα 2,4 κιλά, βρέθηκαν στην κατοχή ενός 45χρονου, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, της Ασφάλειας Πατρών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί αξιοποιώντας πληροφορίες που είχαν για τη δράση του 45χρονου, τον εντόπισαν να επιβαίνει σε αυτοκίνητο και σε έλεγχο που του έκαναν, βρήκαν στην κατοχή του 150 γραμμάρια κάνναβης, διαμοιρασμένη σε 10 συσκευασίες.

Σε έρευνες που ακολούθησαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε δυο σπίτια του 45χρονου, βρέθηκαν δέκα συσκευασίες, με κάνναβη, συνολικού βάρους δύο κιλών και 248 γραμμαρίων, δυο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, πέντε φορητοί ασύρματοι, δυο από τους οποίους ήταν συντονισμένοι στις συχνότητες της Αστυνομίας και μια συσκευασία με σπόρους ακατέργαστης κάνναβης.

Επίσης, κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκε και συνελήφθη σε ένα από τα σπίτια του 45χρονου, η 35χρονη σύζυγός του, η οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, επιχείρησε να καταστρέψει τις ναρκωτικές ουσίες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ενώ το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση.