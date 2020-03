Φθιώτιδα

Τραγωδία: Πέθανε στην εκκλησία την ώρα των Χαιρετισμών

Πιστός άφησε την τελευταία του πνοή μέσα σε ναό.

Ένα πολύ θλιβερό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο προαύλιο του Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου Σταυρού στη Λαμία, παρουσία μάλιστα του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Φθιώτιδας κ. Συμεών.

Όπως αναφέρει το lamiareport ένας εκ των πιστών περίπου 70 ετών, ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του από καρδιακό επεισόδιο και σωριάστηκε στο έδαφος. Άμεσα έσπευσαν όλοι να βοηθήσουν, ενώ πολύ γρήγορα έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό που προσπάθησαν να κάνουν ανάνηψη.

Δυστυχώς παρά τις προσπάθειες τόσο των διασωστών όσο και στη συνέχεια των γιατρών στο Νοσοκομείο στη Λαμία ο άνθρωπος κατέληξε.

Αν και το συγκεκριμένο επεισόδιο δεν έχει καμία σχέση με το φόβο του κορονοϊού που σκιάζει όλη την υφήλιο, ο Ποιμενάρχης της Φθιώτιδας έδωσε αμέσως εντολή να κλείσει η εκκλησία και οι πιστοί να γυρίσουν στα σπίτια τους. Ο ίδιος είχε πάει ανεπίσημα στο ναό χωρίς να καθίσει στον θρόνο του προκειμένου να απευθύνει και την πατρική του συμβουλή – εντολή προς κάθε πιστό.

«Επαναλαμβάνω την εντολή μου για την προστασία όλων των αδελφών μας και ιδιαίτερα όσων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Μείνετε σπίτια σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες, προσοχή και προσευχή», είπε στο LamiaReport ο Σεβασμιότατος, που εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για τον αιφνίδιο χαμό ενός αδελφού.

«Ο λόγος της παρουσίας μου σε διάφορες εκκλησίες είναι αυτός. Ζητάω από τους ηλικιωμένους και όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες γενικότερα να μην έρχονται στην εκκλησία. Και στην περίπτωση αυτή είχα δώσει εντολή στον παπά του χωριού να μην τελέσει την Ιερή Ακολουθία καθώς ανήκει σε ευπαθή ομάδα και ήρθα με άλλον ιερέα για αυτό το σκοπό».

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φθιώτιδας, το μεσημέρι της Παρασκευής είχε βρεθεί επίσης στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο στη Λαμία, πάλι χωρίς να ενημερώσει σχετικά, αφού η παρουσία του προκαλεί μεγάλη προσέλευση πιστών, προκειμένου να τελέσει την Ακολουθία μόνος του, ακόμη και χωρίς ψάλτη!