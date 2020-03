Τρίκαλα

“Μένουμε σπίτι”: στο πλευρό ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων οι Δήμοι (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Δήμαρχος Τρικκαίων και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στον ΑΝΤ1 για τις υπηρεσίες αλληλεγγύης, λόγω της έξαρσης του κορονοϊού.