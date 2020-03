Ηλεία

Με μάσκες και στολές η κηδεία του πρώτου νεκρού από κορονοϊό στην Ελλάδα

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του Μανώλη Αγιομυργιαννάκη. Συγκλονίζει το «αντίο» του αδελφού του.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, για τον κορονοϊό, τελέστηκε το μεσημέρι η κηδεία του πρώτου νεκρού στη χώρα μας από τον φονικό ιό.

Τόσο η εξόδιος ακολουθία, όσο και η κηδεία του Μανώλη Αγιομυργιαννάκη τελέστηκαν σε στενό οικογενειακό κύκλο στην Αμαλιάδα, στο πλαίσιο των μέτρων για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού.

Οι άνδρες του γραφείου κηδειών είχαν εξοπλιστεί με ειδικές στολές, γυαλιά και μάσκα, ενώ τόσο οι συγγενείς του εκλιπόντος, όσο και ο παππάς φορούσαν μάσκες κατά τη διάρκεια της τελετής.

Το φέρετρο ήταν σφραγισμένο με ειδική ζελατίνα, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν για την ασφάλεια των συγγενών και όσων συμμετείχαν στο μυστήριο.

Ο 66χρονος συνταξιούχος εκπαιδευτικός και περιφερειακός σύμβουλος, έδωσε γενναία μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, εισήχθη στη Μονάδα Αρνητικής Πίεσης του ΠΓΝ Πατρών στις 2 Μαρτίου 2020 και διασωληνώθηκε στις 6 Μαρτίου 2020. Το πρωί της 10ης Μαρτίου, παρουσίασε σημαντική επιδείνωση, που εξελίχθηκε σε πολυοργανική ανεπάρκεια και κατέληξε στις 12 Μαρτίου.

Νωρίτερα ο αδελφός του με ένα συγκινητικό γράμμα είπε το δικό του "αντίο" στον άτυχο άνδρα, που έχασε τη ζωή του από τον κορονοϊό:



«Σε Συγκυρία δύσκολη

έφυγες αδελφέ μου

και δεν θα παρηγορηθώ

ώσπου να ζω ποτέ μου.



Γιατί δεν σούδωσα ασπασμό

να σ’ αποχαιρετήσω

στο Νεκρικό κρεβάτι σου

δυο δάκρυα ν’ αφήσω.



Στη Μάθηση καθηγητής

ακέραιος, σπουδαίος,

και στα κοινά εδίδαξες

ποιο της τιμής το χρέος.



Καλός εργάτης ήσουνα

στην προσφορά Μανώλη

και στο χαμό σου κλάψαμε

και λυπηθήκαμε όλοι.



Επήγες στον Παράδεισο

και στου Θεού τις τόπους

και μισεμός σου πλήγωσε

και πόνεσε τσι ανθρώπους.



Η Αμαλιάδα στοργικά σ’ έχει

αγκαλιασμένο και νάναι

το χώμα τσι ελαφρύ

που σ’ έχει σκεπασμένο.



Και μεις θα προσευχόμαστε

για την ανάπαυσή σου

& ζωντανή στη σκέψη μας

θα μείνει η θύμησή σου.



Δεν έχει ο χάρος ανθρωπιά

ούτε κι ευαισθησία

και παίρνει αυτούς που δίνουνε

του ψεύτη κόσμου αξία.



Παρηγοριά στον ύπνο μου

σε θέλω κάθε βράδυ

κι ούτε θα χάσω τη ζωή

θα σμίξουμε στον Άδη.



ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ

ΑΔΕΛΦΕ»