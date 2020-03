Κοζάνη

Χιόνια σε Καστοριά και Κοζάνη (εικόνες)

Στα λευκά «ξύπνησε» η δυτική Μακεδονία. Πού έχει χιονίσει.

«Άσπρη μέρα» ξημέρωσε για τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας, όπου η ελαφριά χιονόπτωση που ξεκίνησε από τα ξημερώματα έχει δημιουργήσει ένα λευκό τοπίο από τις Πρέσπες έως τα ορεινά της Βασιλίτσας Γρεβενών και από το Νεστόριο Καστοριάς έως την Κοζάνη.

Σε ορισμένες περιοχές, όπως σε όλη την ΠΕ Φλώρινας, στα ορεινά των Γρεβενών, στο χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας και σχεδόν σε όλη την ΠΕ Κοζάνης, το χιόνι φτάνει έως τους 5 πόντους χωρίς, ωστόσο, να δημιουργεί προβλήματα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Από νωρίς το πρωί, εκχιονιστικά μηχανήματα καθάρισαν τα δύσκολα σημεία στο Βόιο και τη Βλάστη Κοζάνης, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην Κέλλη, το Φλάμπουρο και το Νυμφαίο Φλώρινας καθώς και στο εθνικό οδικό δίκτυο Φλώρινας- Καστοριάς, μέσω Βίγλας και μέσω Βίτσιου. Έγινε επίσης εκχιονισμός στον δρόμο Νεστορίου- Κοτύλης και Νεστορίου- Πευκόφυτου Καστοριάς.