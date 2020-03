Ροδόπη

Κορονοϊός: πρώτο κρούσμα στην Ικαρία

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος επέστρεψε την περασμένη Παρασκευή από την Αγγλία, η οποία πλήττεται από τον κορονοϊό.

Ένας άνδρας, 25 ετών είναι το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στην Ικαρία και συγκεκριμένα στην περιοχή Ράχες.

Την Πέμπτη πήγε με συμπτώματα στο νοσοκομείο του νησιού και αφού έγινε το τεστ, βγήκε θετικός στον ιό.

Μετά από συστάσεις των γιατρών, επέστρεψε στο σπίτι του με ειδική αγωγή, καθώς φέρει ελαφρά μόνο συμπτώματα.

Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία ιχνιλάτησης των επαφών του, όπως προβλέπεται.