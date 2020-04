Ξάνθη

Ξάνθη: κρούσματα κορονοϊού σε νοσηλευόμενους ασθενείς με άλλες παθήσεις

Σε καραντίνα το προσωπικό που ήρθε σε επαφή με τους ασθενείς. Απολυμάνθηκαν οι κλινικές που εντοπίστηκαν τα κρούσματα.

Συναγερμός σήμανε στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης για τρεις ασθενείς κλινικών που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό.

Πρόκειται για ασθενείς που βρίσκονταν στην Καρδιολογική, Παθολογική και Χειρουργική κλινική του Γ.Ν.Ξ και νοσηλεύονταν με άλλα προβλήματα υγείας.

Τα δείγματα που ελήφθησαν από τους ασθενείς έδειξαν ότι πρόκειται για φορείς του κορονοϊού και κατά συνέπεια οδηγήθηκαν στην κλινική COVID-19 του Νοσοκομείου.

Ακολούθως οι τρεις κλινικής απολυμάνθηκαν πλήρως και συνεχίζουν να λειτουργούν απρόσκοπτα. Τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας εφαρμόστηκαν στο προσωπικό που ήρθε σε επαφή με τους ασθενείς.