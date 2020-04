Λάρισα

Αγοραστός στον ΑΝΤ1: η τροφοδοσία των Ρομά θα κρίνει την τήρηση της καραντίνας (βίντεο)

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας αναφέρεται στις ενέργειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την εκστρατεία ενημέρωσης που γίνεται πόρτα-πόρτα.