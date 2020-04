Κοζάνη

Ανάσταση στο Μαμάτσειο για γιατρούς και νοσηλευτές (βίντεο)

Χτύπησαν την καμπάνα, αντάλλαξαν ευχές, τσούγκρισαν αβγά και επέστρεψαν στη μάχη με τον κορονοϊό.

Χωρίς να βγάλουν τις μάσκες και τις χειρουργικές στολές τους, παρά μόνο κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα από τον τιτάνιο αγώνα που δίνουν τις τελευταίες εβδομάδες, γιόρτασαν την Ανάσταση, οι γιατροί και οι νοσηλευτές του Μαμάτσειο νοσοκομείου.

Κάποιοι από αυτούς βγήκαν στο προαύλιο του νοσοκομείου αναφοράς για τον κορονοϊό, χτύπησαν την καμπάνα της εκκλησίας του θεραπευτηρίου, άναψαν τις λαμπάδες τους και τσούγκρισαν τα αβγά τους.

Το βίντεο που ανέβασαν στο Facebook οι ίδιοι: