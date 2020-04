Χίος

Προφυλακίσεις για τα επεισόδια στον καταυλισμό της ΒΙΑΛ

Με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ελεύθερος ένας ανήλικος. Έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα έξι άτομα.

Προφυλακίστηκαν και οδηγήθηκαν στις δικαστικές φυλακές της Χίου εννέα από τους 10 κατηγορουμένους για τα επεισόδια στον καταυλισμό του ΚΥΤ της ΒΙΑΛ στη Χίο το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ελεύθερος ο 10ος κατηγορούμενος ο οποίος είναι ανήλικος.

Σύμφωνα με την δικογραφία κατηγορούνται για τα αδικήματα του εμπρησμού, της διατάραξης κοινής ειρήνης, της πρόκλησης φθορών, της βίας κατά υπαλλήλων και της απόπειρας πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα.

Για τα ίδια επεισόδια έχουν ταυτοποιηθεί άλλοι έξι εμπλεκόμενοι οι οποίοι και αναζητούνται.