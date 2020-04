Λάρισα

Λάρισα: Πλήρωσαν “χρυσό” το κούρεμα

Ένας κουρέας και ο πελάτης του θα έχουν να θυμούνται για πάντα αυτό το κούρεμα.

Τα….μαλλιά της κεφαλής τους θα πληρώσουν ένας κουρέας και ο πελάτης του, που πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω εν μέσω απαγόρευσης.

Το περιστατικό έγινε στη Λάρισα, όταν ένας 67χρονος πήγε να τον κουρέψει ο 52χρονος κουρέας του, στο συνοικιακό κουρείο του. Το παραδοσιακό κουρείο δεν ήταν ανοικτό με την έννοια της κανονικής λειτουργίας, ωστόσο ο κουρέας βρέθηκε να κουρεύει τον πελάτη του, κατά παράβαση της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Σύμφωνα με πληροφορία, ο κουρέας όντως δεν άνοιξε το μαγαζί παρά μόνο για να κουρευτεί ο 67χρονος γνωστός του, ο οποίος φέρεται να «τον παρακάλεσε για να τον εξυπηρετήσει» καθώς είχε «πολύ καιρό να κουρευτεί».

Πράξη που έγινε ωστόσο αντιληπτή, με αποτέλεσμα αστυνομικοί του Τμήματος Λάρισας να βεβαιώσουν τα τσουχτερά πρόστιμα και παράλληλα να συλλάβουν τον κουρέα αφού παραβίασε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Ειδικότερα, στον κουρέα, εκτός της σύλληψής του, επιβλήθηκε πρόστιμο 5000 ευρώ, ενώ ο 67χρονος θα πληρώσει 150 ευρώ πρόστιμο.

Τελικά ο κουρέας αφέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή, ωστόσο σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ σφραγίστηκε και το κουρείο του, μέχρι να αρθούν τα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό.

Πηγή: Εφημερίδα Ελευθερία