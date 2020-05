Έβρος

Επεισόδιο στον Έβρο: Τούρκοι πυροβόλησαν από βάρκα

Διπλή πρόκληση κατά των ελληνικών δυνάμεων στην περιοχή.

(εικόνα αρχείου)

Στις 22:20 χθες Πέμπτη, δύο λέμβοι τουρκικής στρατοχωροφυλακής, με τέσσερα άτομα, κινήθηκαν βόρεια στον ποταμό Έβρο.

Σε κάποιο σημείο πυροβόλησαν στον αέρα και έριξαν και μία φωτοβολίδα, που έπεσε σε ελληνικό έδαφος.

Οι Έλληνες αστυνομικοί παρακολουθούσαν τις κινήσεις, αλλά η κατάσταση δεν κλιμακώθηκε.

Δύο ώρες αργότερα επαναλήφθηκε το περιστατικό και πάλι χωρίς ελληνική αντίδραση, καθώς ήταν στην τουρκική πλευρά του ποταμού.