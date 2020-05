Πέλλα

Έβαλαν φωτιά σε ξενοδοχείο που θα φιλοξενούσε πρόσφυγες

Η ένταση ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης στο χωριό Παναγίτσα Πέλλας όπου κάτοικοι της περιοχής έστησαν οδοφράγματα...

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Άρνισσα Πέλλας με αφορμή τις προσπάθειες εγκατάστασης προσφύγων, ως επί το πλείστον γυναικών και παιδιών, σε ξενοδοχεία της περιοχής.

Η ένταση ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης στο χωριό Παναγίτσα Πέλλας όπου κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν από τη Σκύδρα και την Πτολεμαΐδα και έστησαν οδοφράγματα προκειμένου να εμποδίσουν την πρόσβαση στο ξενοδοχείο.

Άμεσα έφθασαν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο και τα πούλμαν που μετέφεραν τους πρόσφυγες αναχώρησαν με κατεύθυνση την Άρνισσα Πέλλας και το ξενοδοχείο «Αγνάντι».

Έξω από το εν λόγω ξενοδοχείο συγκεντρώθηκαν διαμαρτυρόμενοι, εμποδίζοντας την εγκατάσταση των προσφύγων εκεί. Μάλιστα, κάποιοι από τους συγκεντρωμένους εισέβαλαν στο ξενοδοχείο, έβαλαν φωτιά σε δωμάτια, ενώ έβγαλαν μέρος των επίπλων έξω από το χώρο του ξενοδοχείου στα οποία επίσης έβαλαν φωτιά.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στην προσαγωγή του προέδρου της κοινότητας Νίκου Παπαγιαννίδη, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος λίγο αργότερα.

Πηγή: omniatv.com