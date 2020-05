Λασιθίου

Νέος σεισμός στην Κρήτη

Συνεχίζεται η μετασεισμική δραστηριότητα στην Κρήτη μετά τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ στις 2 του Μάη.

Σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:30 στον θαλάσσιο χώρο 83 χιλιόμετρα νότια-νοτιανατολικά της Άρβης, στη νοτιοανατολική Κρήτη.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού απέχει 447 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Αθήνας.

Το βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χλμ και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εντάσσεται στο πλαίσιο της μετασεισμική δραστηριότητας μετά τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 02 Μαΐου.

Σύμφωνα με τους σεισμολόγους, το φαινόμενο δείχνει ως προς τα μεγέθη σεισμών που δίνει, να έχει μια φθίνουσα πορεία.