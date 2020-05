Πέλλα

Βανδάλισαν το Μνημείο Γενοκτονίας των Ποντίων στην Άρνισσα (εικόνα)

Οι δράστες έγραψαν συνθήματα στο πλακόστρωτο, μπροστά από το Μνημείο.

Στόχος βανδάλων έγινε το Μνημείο Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στην Άρνισσα Πέλλας.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Έδεσσας, Δημήτρης Γιάννου, πριν από την εκδήλωση για την σημερινή Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων οι δράστες έγραψαν συνθήματα στο πλακόστρωτο, μπροστά από το μνημείο.

Ο δήμος παρείχε τα απαραίτητα εργαλεία στα μέλη του τοπικού Συλλόγου Ποντίων, που έσβησαν τα συνθήματα.

Ο κ. Γιάννου τόνισε ότι είναι η δεύτερη φορά που το συγκεκριμένο μνημείο γίνεται στόχος βανδάλων.