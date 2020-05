Λάρισα

Νέα Σμύρνη Λάρισας: νέα κρούσματα - θετική και μία έγκυος

Οι εξελίξεις στη Λάρισα υποχρεώνουν τους ειδικούς να προχωρήσουν σήμερα σε νέα ιχνηλάτηση στα συγγενικά πρόσωπα των κρουσμάτων...

Δώδεκα νέα κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν στη Νέα Σμύρνη Λάρισας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας των τελευταίων ιχνηλατήσεων που πραγματοποιήθηκαν στον οικισμό των Ρομά, τα δέκα προέκυψαν από τα τελευταία 107 δείγματα που ελήφθησαν από τα συνεργεία του ΕΟΔΥ.

Τα άλλα δύο άτομα μετέβησαν μόνα τους στο νοσοκομείο λόγω συμπτωμάτων που αισθάνθηκαν και αποδείχτηκε ότι είναι μολυσμένα στον ιό.

Πρόκειται για έναν 46χρονο που ήδη νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και 21χρονη έγκυο. Οι εξελίξεις αυτές υποχρεώνουν τους ειδικούς να προχωρήσουν σήμερα σε νέα ιχνηλάτηση στα συγγενικά πρόσωπα των δύο τελευταίων.