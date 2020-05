Αχαΐα

Άγριος ξυλοδαρμός νεαρού - Τον βρήκαν αναίσθητο

Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Σε εξέλιξη η έρευνα της Αστυνομίας.

Ένας άντρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Νότιο Πάρκο της Πάτρας, το βράδυ της Παρασκευής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το TheBest.gr, ο νεαρός έπεσε θύμα ξυλοδαρμού μετά από συμπλοκή.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο και διενεργεί έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού του άνδρα.

Το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αφού πρώτα του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από διασώστη που έφτασε στο σημείο με μηχανή.