Ηράκλειο

Συνελήφθη “Ράμπο” που είχε ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του

Κατασχέθηκαν τα όπλα και ο συλληφθείς θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.

Ολόκληρο οπλοστάσιο έκρυβε στο σπίτι του ένας άνδρας σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Άνδρες του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, σε συνεργασία με το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, τον συνέλαβαν, αφού νωρίτερα πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov με τον γεμιστήρα του,

πιστόλι με τον γεμιστήρα του και

δύο μαχαίρια

Η επιχείρηση της Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και ειδικών δράσεων, που εκπονεί η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου ενώ ο συλληφθείς με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.