Αχαΐα

Μετέφεραν 2 κιλά ηρωίνης με το ΚΤΕΛ

Το σχέδιο των δραστών και η παγίδα της Αστυνομίας.

(εικόνα αρχείου)

Περίπου δύο κιλά ηρωίνης, τα οποία είχαν μεταφερθεί από την Αθήνα, εντόπισαν οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πατρών, συλλαμβάνοντας μία γυναίκα και έναν άνδρα κοντά σε σταθμό λεωφορείων, στην Πάτρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, πρώτη έφθασε στην Πάτρα η γυναίκα, η οποία μετέφερε την ποσότητα της ηρωίνης.

Μόλις αποβιβάστηκε από το λεωφορείο, κατευθύνθηκε προς καφετέρια και περίμενε τον άνδρα. Όταν έπειτα από κάποια ώρα έφθασε στην Πάτρα και ο άνδρας δέχθηκε τηλεφώνημα από την γυναίκα, προκειμένου να συναντηθούν.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, οι οποίοι είχαν συλλέξει στοιχεία για την υπόθεση, όταν εντόπισαν τον άνδρα να φθάνει στην Πάτρα τον ακολούθησαν και έπειτα από λίγο τον συνέλαβαν μαζί με την γυναίκα.

Σε έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί, βρήκαν μια βαλίτσα, που περιείχε ένα κιλό και 930 γραμμάρια ηρωίνης διαμοιρασμένη σε τέσσερις συσκευασίες, καθώς και τρία κινητά τηλέφωνα.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την Αστυνομία, τους τελευταίους δύο μήνες οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πατρών, έχουν συλλάβει δέκα άτομα για διακίνηση και μεταφορά ναρκωτικών στην Αχαΐα και έχουν κατασχέσει συνολικά, περισσότερα από 5,5 κιλά ηρωίνης και 3,2 κιλά κάνναβης.