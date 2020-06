Λασιθίου

Ξεβράστηκε πυροβολημένη φώκια σε παραλία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το άτυχο ζώο εντοπίστηκε σε κατάσταση αποσύνθεσης.

Νεκρή βρέθηκε σήμερα στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, πίσω από τους Αγίους Πάντες, μια φώκια 200 περίπου κιλών και 2.40 μέτρων μήκους.

Η φώκια ήταν στα πρώτα στάδια της αποσύνθεσης και ήταν πυροβολημένη στο κεφάλι με μεγάλα σκάγια.

Για τη μεταφορά της για θάψιμο χρειάστηκε γερανός και φορτηγό του δήμου Αγίου Νικολάου.

Πηγή: anatolh.com