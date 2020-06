Πέλλα

Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την ανάσυρση του αυτοκινήτου και τον εντοπισμό του 44χρονου οδηγού…

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε απο την Πυροσβεστική Υπηρεσία Γιαννιτσών για τον εντοπισμό και ανάσυρση 44χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να έπεσε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε σε αρδευτικό κανάλι, στον δρόμο Εσωβάλτων - Αγίου Λουκά.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για τροχαίο στις 19:29. Στον τόπο του ατυχήματος επιχείρησαν δώδεκα πυροσβέστες με έξι οχήματα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και δύτες της 2ης ΕΜΑΚ, λόγω του βάθους και της ροής του καναλιού.

Ο άτυχος άνδρας από τα Εσώβαλτα, πατέρας δύο παιδιών, αγνοούνταν από τα ξημερώματα της Δευτέρας, όπως μετέδωσε το karatzova.com . Τελικά η ανάσυρση του αυτοκινήτου έγινε αργά το βράδυ...

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ