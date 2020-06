Ηλεία

Νεκρή χελώνα δίπλα σε φωλιές καρέτα καρέτα (εικόνες)

Αποτρόπαιο θέαμα στην παραλία Καϊάφας, ενώ έχει ξεκινήσει η περίοδος ωοτοκίας για τις χελώνες καρέτα καρέτα.

Η περίοδος ωοτοκίας για τις χελώνες καρέτα καρέτα έχει ξεκινήσει από τον Μάιο και θα διαρκέσει έως τον Οκτώβριο με την έξοδο των μικρών προς τη θάλασσα.

Στην παραλία Καϊάφας στο Κάτω Σαμικό Ηλείας φωλιές από καρέτα καρέτα στην αμμουδιά δίνουν ελπίδες για το είδος υπό εξαφάνιση. Η εικόνα όμως μιας νεκρής χελώνας κοντά στη φωλιά, δείχνει ξανά την σκληρή πλευρά του ανθρώπου. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ΑΝΤ1 Λάζο Μαντικό,.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα από τι προήλθε ο θάνατος της, φαίνονται όμως, στις εικόνες που κατέγραψε η Χριστίνα Δοσίου, στην άμμο ίχνη από τροχοφόρα οχήματα που έχουν περάσει πάνω από τις φωλιές των θαλάσσιων χελωνών.

Οι χελώνες καρέτα καρέρα βγαίνουν από τις φωλιές τους συνήθως αργά το απόγευμα ή νωρίς το χάραμα. Τα μικρά προσανατολίζονται από τον φωτεινότερο ορίζοντα που συναντούν. Η πορεία τους στη ζωή ξεκινά με πολλούς εχθρούς όπως καβούρια, γλάρους, ψάρια, τρωκτικά αλλά και κινδύνους όπως οι ανθρώπινες δραστηριότητες στις παραλίες και στη θάλασσα. Μόνο 1 στα 1000 χελωνάκια θα επιβιώσει για να ενηλικιωθεί!