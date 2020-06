Χαλκιδική

Σε εξέλιξη η φωτιά στο Άγιο Όρος

Συνεχίζονται και σήμερα οι προσπάθειες για να τεθεί σε έλεγχο η φωτιά που καίει στο Άγιον Όρος.

"Καλύτερη" καταγράφεται η εικόνα με την πυρκαγιά που καίει από το μεσημέρι της 12ης Ιουνίου στον κόλπο "Αράπης" στο βόρειο ακρωτήριο του Αγίου Όρους, απέναντι από τα Νέα Ρόδα, σε απόσταση ασφαλείας από την Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Χιλανδαρίου, αλλά ακόμη δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο, σύμφωνα με παράγοντες της Πυροσβεστικής.

«Αν όλα πάνε καλά και δεν αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην περιοχή, τότε δεν αποκλείεται η φωτιά να τεθεί σε έλεγχο μέχρι αργά το μεσημέρι», επισήμανε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επικεφαλής του αυτόνομου Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μπάμπης Στεργιάδης.

Στο σημείο επιχειρούν από το πρωί με ρίψεις νερού δύο καναντέρ και ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής, ενώ παραμένουν οι 59 πυροσβέστες, τα 20 οχήματα και οι τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ. Στεργιάδη, στο σημείο βρίσκονται δύο μπουλντόζες και ένας εκφορτωτής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να συμβάλουν στο έργο δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών.

«Υπάρχει ένα μέτωπο φωτιάς έκτασης 700-800 στρεμμάτων. Η ένταση της φωτιάς και της φλόγας έχει πέσει. Καίγεται δασική έκταση στο ακρωτήριο Αράπης. Δεν υπάρχει κίνδυνος για κάποια Μονή», δήλωσε ο κ. Στεργιάδης. Η φωτιά καίει πεύκα και πουρνάρια.