Τραυματισμένος εντοπίστηκε ο άνδρας που έπεσε σε χαράδρα

Ο ίδιος κάλεσε την Πυροσβεστική Υπηρεσία γιατί έχασε τον προσανατολισμό του.

Αίσιο τέλος είχε λίγο πριν τις 23.00 το βράδυ η πολύωρη επιχείρηση που στήθηκε από τις πρώτες απογευματινές ώρες του Σαββάτου στην περιοχή του Παρνασσού μετά από τον συναγερμό που σήμανε για τον εντοπισμό ηλικιωμένου σε ρέμα της Φτερόλακκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ο ηλικιωμένος ήταν αυτός που κάλεσε την πυροσβεστική Υπηρεσία, διότι έχασε τον προσανατολισμό του και τραυματίστηκε, πέφτοντας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν τόσο οι Πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Αμφίκλειας αλλά και η 7η ΕΜΑΚ από τη Λαμία για το ορειβατικό συμβάν.

Οι διασώστες αφού τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας και από εκεί στο νοσοκομείο. Την επιχείρηση διεύθυνε ο διοικητής της 7ης ΕΜΑΚ Χρήστος Πλουμάκης.

