Κοζάνη

Σύγκρουση αυτοκινήτων με έναν νεκρό

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής προκειμένου να απεγκλωβιστεί από τις λαμαρίνες τους εμπλεκόμενους.

Σφοδρή μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, στην επαρχιακή οδό Πτολεμαϊδας – Κοζάνης.

Ένας άντρας έχασε τη ζωή του και μία γυναίκα μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο, συνέπεια σοβαρού τροχαίου.

Η σύγκρουση των δύο οχημάτων ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση του ειδικού συνεργεία της Πυροσβεστικής, για τον απεγκλωβισμό των εμπλεκομένων.

Ο άντρας κατέληξε επί τόπου και ανασύρθηκε από τις λαμαρίνες νεκρός, ενώ η γυναίκα ανασύρθηκε τραυματισμένη και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.