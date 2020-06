Πιερία

Απατεώνες “ξάφρισαν” ηλικιωμένη με πρόσχημα επιστροφή από αναδρομικά

Τις οικονομίες της άτυχης γυναίκας έβαλαν στο χέρι οι αετονύχηδες. Συμβουλές της ΕΛ.ΑΣ. για την προστασία των πολιτών.

Δύο υποθέσεις απάτης και απόπειρας απάτης σε βάρος ηλικιωμένων στην Πιερία εξιχνιάστηκαν από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κατερίνης.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, μία γυναίκα μαζί με συνεργό της, τηλεφώνησαν σε ηλικιωμένη γυναίκα στις 16 Ιουνίου 2020 και προσποιούμενοι τους τραπεζικούς υπαλλήλους ισχυρίστηκαν ότι θα μεσολαβούσαν για δήθεν επιστροφή αναδρομικών ποσών, ύψους 42.000 ευρώ, από επιδόματα συγγενικού της προσώπου.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία εξαπάτησης, οι δράστες τηλεφώνησαν δύο μέρες αργότερα σε ηλικιωμένο άνδρα και αποπειράθηκαν να του αποσπάσουν 8.800 ευρώ, για δήθεν επιστροφή αναδρομικού ποσού από σύνταξη ύψους 28.000 ευρώ.

Σε βάρος της γυναίκας έχει σχηματισθεί δικογραφία για τα αδικήματα της απάτης και απόπειρας απάτης, ενώ η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των στοιχείων ταυτότητας του συνεργού της, καθώς και για τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Συμβουλές από την Αστυνομία

Με στόχο την πρόληψη και αποφυγή περιστατικών εξαπάτησης από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, συμβουλεύει:

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι σας ζητούν χρήματα, για δήθεν επείγουσα ανάγκη συγγενικού/φιλικού σας προσώπου, όπως νοσηλεία σε νοσοκομείο ή για δήθεν τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε το συγγενικό σας πρόσωπο, που είχε ως συνέπεια το θανάσιμο ή βαρύτατο τραυματισμό ανήλικου, συνήθως παιδιού. Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά.

Επισημαίνεται ότι στα τροχαία ατυχήματα ακολουθούνται πάντα από τις αστυνομικές Αρχές οι νόμιμες και προβλεπόμενες ενέργειες, υπό την καθοδήγηση των κατά τόπους εισαγγελικών Αρχών και σε καμία περίπτωση δεν υφίστανται παρέκκλιση από αυτές, με την καταβολή χρηματικών ποσών.

Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό -συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται.

Η επικοινωνία να γίνεται άμεσα, με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι ή σας έδωσαν οι δράστες να μιλήσετε.

Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε πιστωτικό κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.

Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κά ).

Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας. Ενημερώστε φίλους, συγγενείς και κυρίως τους ηλικιωμένους, προκειμένου να μην πέσουν θύματα εξαπάτησης.