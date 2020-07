Σέρρες

Ατελείωτες “ουρές” στον Προμαχώνα λόγω... κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αναμονή των ταξιδιωτών στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα φτάνει έως και 5 ώρες…

Δεν έχει τέλος η ταλαιπωρία στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στον Προμαχώνα, όπου από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν σχηματιστεί "ουρές" χιλιομέτρων από ταξιδιώτες που επιθυμούν να περάσουν οδικώς επί ελληνικού εδάφους.

Έχει σχηματιστεί τουλάχιστον 3 με 4 χλμ "ουρά" για να μπουν στην Ελλάδα από Προμαχώνα και εκτείνεται εντός της περιοχής Κουλάτα, στη Βουλγαρία.

Οι ταξιδιώτες πρέπει να είναι "οπλισμένοι" με τεράστια υπομονή, καθώς η αναμονή στα σύνορα φτάνει μέχρι και 3-5 ώρες.

Μάλιστα υπάρχουν και νταλίκες που μπορεί να περιμένουν έως και 17 ώρες. Οι περισσότεροι τουρίστες που περνούν από τον Προμαχώνα, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία, είναι βουλγαρικής καταγωγής.

Οι καθυστερήσεις οφείλονται και στη διεξαγωγή των μαζικών τεστ που πραγματοποιούν στους επιβάτες τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ και της Πολιτικής Προστασίας. Για τη διευθέτηση του προβλήματος, ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, Παναγιώτης Πρεζεράκος μεταβαίνει σήμερα στην περιοχή.